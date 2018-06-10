10.06.2018, Киев, Владимир Гладков

403 просмотров

Европейского коммерса кошмарят на Украине – хочет организовать грязное производство

Активисты-экологи собираются на пикет под Житомирской ОГА против строительства в регионе предприятия, угрожающего окружающей среде.

Об этом в эфире канала «Эспрессо» рассказал координатор общественной организации «Единая планета» Павел Вышибаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, акция «Житомир против пушных ферм», которая пройдёт 10 июня, направлена против превращения области в экологический отстойник.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», бизнесмен из Дании Ханс Олесен хочет построить на Житомирщине меховую ферму. Он готов инвестировать 800 тысяч евро. Во вторник в Киеве под посольством королевства уже проходила акция протеста.

Вышибаба отметил, что все государства ЕС уже либо отказались от пушного производства, либо находятся на стадии закрытия предприятий с такой выработкой.

Завтра под Житомирскую ОГА пикетчики выйдут под теми же лозунгами, которые были под датским посольством в Киеве.

«Мы обратились ко всем европейским странам с просьбой не пользоваться отсутствием экологического законодательства в Украине, а также абсолютно диким отношением к собственной окружающей среде и не перевозить грязные пушные производства в нашу страну. Украина сейчас не сможет принять запрет производства меха, поэтому было бы по-добрососедски со стороны стран Европы не пользоваться этой ситуацией, потому что мы – ЕС и Украина – за очень высокую цену вместе выбрали геополитический курс на сближение. Это не по-добрососедски – всё грязное производство перемещать к нам», – посетовал Вышебаба.