Европу можно усадить за стол переговоров только после сокрушительной победы – Кедми
Руководство стран ЕС полностью деградировало – и не готово к вызовам второй четверти XXI века.
Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейское руководство не приспособлено к функционированию и управлению своими государствами во второй четверти XXI века. Те проблемы, которые есть, и те проблемы, которые современный мир ставит перед их странами – они даже не понимают, о чём речь идёт.
А насчёт мощи Европы Путин был прав, когда он говорил в прошедшем времени. В прошедшем времени – да. В настоящем – большой вопрос. В будущем – даже вопросительного знака нет», – сказал Кедми.
По его мнению, Европу можно будет усадить за стол переговоров только после победы над ними.
«Вот когда они будут говорить шепеляво, с трудом, со сломанной челюстью и потеряв зубы, вот тогда с ними можно будет говорить.
А пока у них полон рот лучезарных зубов, и наглая уверенная улыбка, говорить с ними бесполезно», – подытожил он.
