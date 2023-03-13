Евросоюз готовит собственный закон об иностранных агентах

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Неправительственные, некоммерческие организации в странах Европейского Союза могут обязать докладывать о получении финансирования из-за пределов ЕС.

Об этом пишет брюссельское издание Politico со ссылкой на источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По их информации, соответствующий закон готовит офис вице-президента Еврокомиссии по вопросам юстиции Веры Юровой.

Некоммерческие организации и консалтинговые компании в Брюсселе напуганы опросом, проведенным чиновниками Еврокомиссии (ЕК). Они считают, что вскоре этим организациям и компаниям придется сообщать ЕС о зарубежных доходах в соответствии с законом, который готовит офис вице-президента ЕС по вопросам юстиции Веры Юровой, сообщили Politico три источника.

В опросе, который был проведен третьей стороной от имени Еврокомиссии, респондентов просили указать, получают ли они финансирование из-за пределов ЕС.

«Этот вопрос обеспокоил некоторые организации, которые посчитали, что они фактически заносят себя в будущий список иностранных агентов, отвечая на опрос, который формально предназначен для работы Комиссии над законопроектом» – отмечает издание.

Вопрос о зарубежном финансировании «напомнил многим людям прошлое», сказал в комментарии Politico Ник Айосса, глава отдела политики и защиты интересов в организации Transparency International (TI), которая в РФ объявлена нежелательной организацией. По словам представителя TI, он лично участвовал в устном опросе.

«Наводящие вопросы предполагали, что они оценивают, представляет ли Transparency International угрозу демократии» – добавил Айосса.

Некоторые НПО выразили обеспокоенность тем, что, если ЕС примет свою собственную версию американского закона о регистрации иностранных агентов, то такие влиятельные политики, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, могут использовать его в качестве оружия для подавления продемократических сил в своей стране, пишет Politico.

Представитель Юровой пока не ответил на запрос о комментариях. Как отмечает издание, офис вице-президента ЕК отвечает за разработку пакета «защиты демократии», рекламируемого главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его целью является защита ключевых институтов от неправомерного влияния со стороны иностранных игроков, и закон планируется принять уже к концу мая.

Politico напомнило, что на прошлой неделе в Грузии состоялись массовые протесты против закона, согласно которому СМИ и неправительственные организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, объявляются «агентами иностранного влияния». Протесты вынудили правительство Грузии отозвать законопроект.

«Странно, что мы ведем этот разговор после того, что произошло в Грузии», – сказал Айосса в комментарии изданию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Грузии под давлением ЕС и США отозвали закон об иностранных агентах.