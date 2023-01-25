Евросоюз готовится к конфликту с Россией в космосе

Оливер Галич.  
25.01.2023 07:30
  (Мск) , Брюссель  
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Дзен, ЕС, НАТО, Россия


В Брюсселе готовят «Стратегию космической безопасности EC», которая будет официально принята Европейской комиссией в марте 2023 года. Её цель – защитить граждан и критически важную инфраструктуру ЕС от происходящего высоко над поверхностью планеты.

Об этом на 15-й Европейской конференции по космосу в Брюсселе заявили Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар Тьерри Бретон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Брюсселе готовят «Стратегию космической безопасности EC», которая будет официально принята Европейской комиссией в...

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«Космос стал стратегической сферой, я не скажу полем битвы, но местом, где спутники могут быть взяты на прицел. Мы чрезвычайно зависим от информации, которая получена или отражена от спутников. Большая часть нашей гражданской и военной инфраструктуры зависит от спутниковой системы», – заявил на конференции Жозеп Боррель.

В настоящее время на орбите Земли находится 5,5 тысяч спутников, 10% из них имеют военное назначение, а НАТО определяет космос как одно из своих «оперативных пространств». Жозеп Боррель отметил также, что применяемое в космосе оружие может угрожать находящимся в нём станциям и кораблям.

«Россия недавно уничтожила один из своих спутников ракетой наземного базирования. Если она сделала это с одним из своих спутников, то завтра она может сделать это с любым другим спутником. Мы опасаемся за безопасность элементов, находящихся в космосе» – продолжил Боррель.

Ответственный за вопросы стратегии ЕС в космосе Тьерри Бретон уточнил, что «Стратегия космической безопасности EC» будет основываться на четырех «столпах». Первый – укрепление «устойчивости и безопасности национальных и коммерческих космических систем ЕС». Второй – «укрепление способности ЕС реагировать на внешние угрозы». На третье место Тьерри Бретон поставил расширение «использования космоса в целях обороны» через наблюдения за Землей и за движениями в космосе, на четвёртое – более активное сотрудничество ЕС с партнерами, в частности с НАТО.

При этом на конференции признали, что пока у ЕС нет шансов догнать США, Россию и Китай в отправке человека на орбиту, поскольку на финансирование соответствующей адаптации европейской ракеты-носителя Ariane-6 в бюджете ЕС просто нет денег.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ЕС ищут «законные» способы конфискации активов РФ.

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