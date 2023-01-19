ЕС предпочел не афишировать воровские планы по изъятию российских активов

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Европейские столицы озадачены, как «законно» конфисковать принадлежащие Российской Федерации деньги, хранившиеся на Западе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

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Издание обратило внимание, что Эстония пообещала в январе представить механизм изъятия российских активов в пользу Украины, и поинтересовалось, как в этом вопросе продвигаются остальные страны ЕС.

«В отличие от Таллина другие евростолицы пока предпочитают не афишировать свои «воровские планы». Да и в самом Брюсселе ломают голову над изобретением «законного» способа отъема собственности России и россиян. Что касается изъятия активов российских граждан и организаций, то Еврокомиссия (ЕК) подготовила проекты директив о гармонизации законодательства государств-членов в сфере криминализации обхода санкций и об изъятии и конфискации активов. Работа над этими спорными с юридической точки зрения нормативными актами продолжается», – сказал дипломат.

По его словам, пока что Брюссель отчитывает те страны-члены, которые недорабатывают с «замораживанием» активов россиян.

«Кроме того, глава ЕК высказала предложение о создании некой структуры по управлению захваченными госактивами России, их инвестированию с целью извлечения прибыли с последующей передачей Киеву. Как эти планы соотносятся с общепризнанной нормой международного права об иммунитете собственности государств, фон дер Ляйен не пояснила. Понятно, что, какие бы «юридические» уловки ЕС ни придумал для изъятия российских активов в пользу Украины, такие действия всё равно будут представлять собой обычное воровство», – резюмировал Логвинов.