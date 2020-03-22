Евросоюз прогнулся под косовских сепаратистов

22.03.2020, Белград, Алексей Топоров

После того, как Приштина подняла шум по поводу назначения представителем ЕС в переговорах «Косово-Сербия» дипломата Мирослава Лайчака, выступавшего против независимости захваченного албанскими сепаратистами сербского края, Еврокомиссия заявила, что таких планов у нее нет.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивлены таким фактически неточным заявлением, – отреагировал на критику «президента» Косово Хашима Тачи официальный спикер Еврокомиссии Петар Стано в своем твиттере. – Процедуры (согласования кандидатуры представителя – ред.) в ЕС продолжаются, и решение еще не принято, назначение не состоялось. Как только процесс будет завершен, мы уведомим Министерство иностранных дел Косово».

Так несколько нервно европейский чиновник, спустя неделю, ответил на твит Тачи, которым тот отреагировал на информацию о назначении словацкого дипломата Мирослава Лайчака спецпредставителем ЕС на переговорах между Белградом и Приштиной.

«Лайчак является самым ненадежным из всех вовлеченных в переговорный процесс политиков, – заявил тогда «президент» Косово. – Его страна не признала независимость Косово, соответственно доверие к нему со стороны Косово – нулевое».

Теперь, получив объяснение от Стано, Хашим Тачи высказался в более умиротворенном тоне:

«Я приветствую то, что ЕС подтвердил мою ошибку в заявлении о назначении Лайчака. Это (отказ от подобной кандидатуры – ред.) было бы в интересах Косово и повысило бы авторитет ЕС. Мой аргумент связан не с внутренними процедурами, а скорее со стратегическими ошибками. Словакия не признала Косово и проголосовала против нас в ЮНЕСКО».

Следует отметить, что информация о том, что Мирослав Лайчак будет назначен по инициативе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, появилась неделю назад –14 марта. Причем в ней подробнейшим образом была расписана миссия представителя и то, чего от него хочет Брюссель. Таким образом, можно предположить, что подробный информационный вброс стал своего рода пробным шаром, с помощью которого еврочиновники хотели увидеть реакцию на фигуру переговорщика от конфликтующих сторон, которых предполагается «примирить». Можно предположить и то, что ЕС просто не ожидал столь непримиримой реакции со стороны Приштины и решил дать отбой кандидатуре Лайчака. Повторимся, привлекает внимание тот факт, что «опровержение» прозвучало спустя неделю.

Дипломатическую деятельность на постюгославском пространстве Мирослав Лайчак начал как посол Словакии в Югославии, приложив руку к развалу этой страны, в качестве европейского куратора процесса отделения Черногории. В 2007 году он стал Верховным представителем БиГ, на первом этапе заработав себе репутацию антисербского политика, однако впоследствии отказался от многих антисербских реформ и добровольно покинул свой пост. В 2010 году став директором по России, Восточному партнерству и Западным Балканам в Службе внешних действий ЕС он, минуя Сараево, наладил хорошие отношения с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, Выступал против санкций в отношении России и конкретных российских политиков. При нем Словакия отказалась признавать независимость Косово и проголосовала против принятия сепаратистского анклава в Интерпол и ЮНЕСКО.