31.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Сербия
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Евросоюз развалится раньше, чем в него вступит Сербия


Брекзит не повлияет на европерспективы балканских стран, поскольку они и без этого были сомнительными.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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«Евросоюзу надо думать не о том, чтобы новые страны принимать, а о том, как самому не развалиться. Не только Англия выходит из ЕС, но и в ряде других стран популярна идея о выходе. Это и Италия, и Греция. Не думаю, что Сербию такая перспектива заинтересует. До ее вступления дело не дойдет. Евросоюз перестанет существовать в ближайшие десять лет, то есть до того, как в него успеет вступить Сербия», – сказал Матвейчев.

Напомним, Евросоюз постоянно откладывал сроки вступления Сербии. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

Согласно недавним соцопросам, число молодых сербов, которые считают, что после вступления в Евросоюз жизнь в стране ухудшится, выросло с 17% в 2017 году до 23% в 2019 году.

Как сообщал «ПолитНавигатор», дипломат объяснил, почему перспективы вступления Сербии в ЕС стали мифическими.

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