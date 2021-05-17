Евросоюз стал заложником Чехии

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Реакция ЕС на нынешнее обострение отношений между Москвой и Прагой показала, что классическая дипломатия теряет свой смысл.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора›, «Коммерсанту› заявила завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

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«Скандал в российско-чешских отношениях и реакция на него руководства ЕС показывают, что дипломатия утрачивает свой изначальный смысл, все чаще решая уже совсем другие задачи по обслуживанию внутренних потребностей тех или иных государств», — сказала эксперт.

«В этой ситуации Москве не следует рассчитывать на то, что ей удастся вывести конфликт с Прагой за скобки отношений со всем Евросоюзом, поскольку входящие в него страны не откажутся от принципа солидарности. В то же время в ЕС не могут не отдавать себе отчет в том, что было бы неосмотрительно идти на серьезное обострение с Москвой и делать и без того проблемные отношения с Россией заложником чешского внутриполитического скандала», — добавила Арбатова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия внесла Чехию и США в список недружественных государств, после чего последовала реакция ЕС.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия» является еще одним шагом на пути эскалации и подрывает дипломатические отношения», — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

После него с официальным комментарием в субботу выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США. Призываем Россию в полной мере уважать Венскую конвенцию», – сказал Боррель.

Напомним, что отношения России и Чехии обострились после того, как Прага обвинила Москву в организации взрывов складов с оружием в 2014 году. При этом президент Чехии заявил, что доказательств этой версии нет. Похожего мнения придерживался и чешский генпрокурор, подавший затем в отставку, заявив о давлении на него минюста из-за этого дела.