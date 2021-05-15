Гибридное издевательство: Россия и США сравняли счет в игре «Забей на Украину»

Новости Украины

/p>

Намедни приключилась маленькая, но очень обидная зрада. Москва включила в официальный перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации или ее юридических лиц, только две страны – Соединенные Штаты и Чехию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

На месте Украины я бы сильно обиделся. Столько лет, выпрыгивая из штанов и не вылезая из окопов:

– воевать с Россией, отражая регулярные российские вторжения и наступления по всем фронтам;

– индуцировать собственное население милитаристской истерикой, пропагандировать эту эпическую войну с «государством-агрессором» на весь мир, подпрягая ООН, НАТО и ОБСЕ;

– принимать резолюции и законы, кошмарить и виктимизировать внутри собственной страны тех, кто воевать ни в какую не хочет и ни в какую войну не верит;

– не считая того, что на этой войне столько выдающихся и отважных сынов и дочек украинского народа уже полегло (это только с «правильной» стороны, ватников мы не считаем).

И вот, на тебе. Враг этого даже не заметил. Считаю, что это прямое оскорбление, можно сказать плевок в украинскую душу со стороны агрессора.

А соответствующим ведомствам надо утроить усилия. Нет, конечно, ходить в атаки за родной борщ и родное сало – это тоже вещь необходимая. Но по факту КПД получается не очень. Вон, Чехия 18 русских дипломатов из страны выставила, и скандал на весь мир. А Киев уже давно живет без посла из Белокаменной – и ничего. Никто этого даже не заметил. Впрочем, Киев уже больше года и без посла США живет, так что тут великие державы сравняли счет в игре «Забей на Украину».

Но чехи-то, чехи, мать их за ногу! Украина хуже Чехии получается? Эти стервецы, не прикладывая и сотой доли украинских усилий, можно сказать, не вставая с дивана, нанесли русскому медведю такой серьезный урон, что в самой Москве отреагировали и меры приняли.

А героическая Ненька, направляющая на войну 5% собственного ВВП, (при том, что лишь 6 европейских стран-членов НАТО тратят на оборону 2% ВВП, и чехов в этом списке нет) никак не может настолько вывести Россию из себя, чтобы ее тоже заметили? Нет, они действительно издеваются. Это такое тонкое, можно сказать, гибридное издевательство.

Как там пел большой друг украинского народа Макаревич:

Мы старания утроим, построение устроим,

И пройдем железным строем накануне перед боем.

Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, –

Мы отважные герои очень маленького роста.

А враги – гора горою, мимо нас глядят устало,

Они вовсе не герои, но огромные, как скалы,

И холодные, как льдины, – не воюют, а скучают.

Мы бы всех их победили, только нас не замечают.

Просто нас не замечают из-за разницы в размерах

И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых.