Евросоюз уже даёт заднюю по обещанным Украине €90 миллиардам

Европейские страны начинают одна за другой отказываться от выделения обещанных Украине 90 миллиардов евро.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я регулярно отслеживаю европейскую прессу. Немецкую, конечно, в первую очередь. И я вижу ситуацию, которая сегодня разворачивается с 90 миллиардами. Как мы и предполагали, возникают серьезные проблемы. Франция первая с этим проблемой выступила. Но сейчас начинаются серьезные дискуссии северных стран, которые должны нести свои части», – сказал Волга.