Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в Вашингтоне будет «обжёвываться глубоко, долго и с чувством глубокого неприятия».

Об этом на организованной порталом «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил профессор Института медиа ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все от него ждали некой миротворческой инициативы в этом интервью. Она была, но только в какой форме, он сказал: американцы знают механизмы, как признать принадлежность России новых регионов – давайте сами решайте. Американцы ждали, что он это произнесёт. Он произнесёт ту формулу, которую американцы применили в своё время по отношению к республикам советской Прибалтике. И они бы, если бы он это сделал, эту формулу воспринимали как отправную позицию, пытаясь отжать нас дальше.

А Владимир Владимирович, конечно, тончайший человек, который абсолютно чётко понимает сегодняшний Вашингтон. Может быть, даже лучше, чем его собеседник. Он взял и просто забросил туда этот мяч: вы знаете – ну, вот вы и сформулируйте первыми.

Я думаю, что этот сигнал, этот мяч о признании новых регионов де-факто, как это принято у США, это то, что сейчас в Вашингтоне будет обжёвываться глубоко, долго и с чувством глубокого неприятия», – заявил Евстафьев.