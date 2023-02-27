Ездивший в Москву соратник Медведчука передал взрывчатку для ВСУ

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Восстановления отношений с Россией после окончания конфликта не будет. При этом будет дружба с Западом, который «должен оказать существенную помощь» в восстановлении Украины.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил один из лидеров «ОПЗЖ», переобувшейся в «Платформу за жизнь и мир» Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, страна выдержит. Отношений с Россией никогда не будет, потому что то, что натворили, без преувеличения сказать, 24 февраля, когда в 4 утра напали вероломно на страну, напали, бомбя ее, бомбя города, мирных жителей, это не прощается. Что касается Запада, то отношения будут строиться, наверное, прагматично, потому что Запад понимает всю ответственность и должен оказать нам существенную помощь для того, чтобы было восстановление», – заявил Бойко.

Политик похвастался, что успел вывезти и передать на нужды ВСУ взрывчатку, которая находилась в его родном городе Рубежное, освобожденном уже российской армией.

«Взрывчатку, слава богу, удалось вывезти. 400 тонн взрывчатки работают в Вооруженных силах Украины и помогает освобождению. Мы успели вывезти, когда началась война, успели вывезти. Надо сказать, что это очень помогло нашим вооруженным силам, она используется по назначению», – добавил Бойко.

Ранее он поддержал лишение депутатских мандатов своих бывших коллег по фракции и обвинил Россию в агрессии.

Отметим, что до начала СВО Бойко ездил в Москву и встречался с представителями российской власти.