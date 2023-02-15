«Ездят в Минск и призывают к миру»: в Раде требуют исключить Венгрию из НАТО

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Заявления и действия официального Будапешта являются вызовом коллективному Западу.

Все мировые политики якобы должны согласовывать своё отношение к Москве и Минску с Киевом.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава Комитета Верховной рады по внешней политике, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика возмутил визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Минск.

«Даже сам факт, что Сийярто приехал в страну Беларусь, которая является соучастником агрессии с международно-правовой точки зрения, заключил какие-то двусторонние соглашения с этой страной во время полномасштабной воны – это в определённом смысле вызов. Но, наверное, не стоит удивляться, потому что недавно Сийярто побывал в Иране, и тоже заключал соглашения с этой страной, которая является террористом. Это уже стало практикой», – сказал Мережко.

Глава комитета обвинил Венгрию в срыве «западной солидарности», и призвал исключить её из НАТО.

«Заявления господина Сийярто вызывают обеспокоенность. Они в русле господина Орбана, который сообщил миру, что Венгрия находится в лагере мира. Мы таких миротворцев очень хорошо помним, это был Невилл Чемберлен, тоже миротворец. Заявления и действия Венгрии являются вызовом демократическим странам. На меня разозлились венгерские коллеги, когда я призвал исключить Венгрию из НАТО за систематический подрыв трансатлантической солидарности. Но, к сожалению, последние действия представителей Венгрии усиливают моё мнение», – добавил он.

По словам Мережко, политики всех стран мира сначала должны спрашивать разрешения в Киеве, прежде чем договариваться о чём-либо с Москвой или Минском.

«Какое вообще отношение Минск и Беларусь имеют к какому-то миру? И если бы он действительно собирался с какими-то предложениями, то было бы корректно сначала приехать на Украину, и выслушать нашу точку зрения. Но этого не было сделано, он сразу поехал в Минск. Мне вообще кажется, что эта ситуация лишена любой логики», – резюмировал депутат.