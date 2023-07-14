F-16 могут появиться на фронте в любой момент – Борзенко

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Американские самолёты F-16 могут быть поставлены на Украину и появиться на фронте так же неожиданно, как кассетные боеприпасы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, как могло получиться так, что натовские кассетные боеприпасы оказались у ВСУ спустя всего сутки после того, как сообщили об их поставках.

«А потому что их поставили. Они объявили уже по факту, что будут поставлять, а уже давно поставили. Так и истребители могут появиться на фронте, запросто. Но с истребителями надо понимать ещё одну вещь – украинцам не дадут их пилотировать. Это будут пилоты-наёмники из стран Европы и Америки. Потому что научиться пилотировать иностранный боевой самолёт за шесть месяцев невозможно, это полтора-два года, минимум. Я не думаю, что полтора-два года назад украинские лётчики начали обучаться на F-16. Так что на этих самолётах будут наёмники. И появиться они могут в любой момент», – объяснил Борзенко.

Он подчеркнул, что отсутствие авиации и ПВО является главной причиной поражений ВСУ.

«Посмотрите, что сейчас в целом происходит на линии фронта – при отсутствии авиации и серьёзного ПВО – ВСУ проигрывают. То, что у них есть, они этим ПВО прикрывают Киев, Харьков, а на линии соприкосновения всё, что на глубине 100-120 километров, контролируется нашей авиацией», – добавил журналист.