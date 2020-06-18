Facebook выгораживает Парубия и цензурирует «ПолитНавигатор»

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Администрация сети Facebook ввела цензуру в отношении «ПолитНавигатора», назвав фейком новость агентства об участии экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия в массовой казни людей 2 мая 2014 года в Одессе.

В сообщении от Facebook указано, что информацию проверил некий «сторонний эксперт», который пришел к такому выводу.

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В администрации соцсети пригрозили, что будут ограничивать и блокировать материалы «ПолитНавигатора», основываясь на выводах неназванных «экспертов».

«Для борьбы с фальшивыми новостями Facebook ограничивает распространение вводящего в заблуждение контента и показывает дополнительную информацию по этой теме. Для страниц и сайтов, которые систематически публикуют фальшивые новости или делают репосты таких новостей, будет сокращено распространение контента. Также они будут лишены возможности монетизировать контент, размещать рекламу и регистрироваться в качестве новостной страницы. Аудитории будут показаны случаи публикации на странице фальшивых новостей. Удаление вводящего в заблуждение контента не приведет к отмене этих ограничений», – говорится в заявлении.

Примечательно, что в указанной новости приводится цитата Парубия, который в эфире украинского телеканала признается, что имеет непосредственное отношение к событиям в Одессе, которые, как известно, привели к массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«Открытием против меня уголовных дел хотят продемонстрировать обществу, что виноваты не пророссийские силы, а Парубий, который был в Одессе, Николаеве, Херсоне. Я на самом деле был во всех этих городах в преддверии событий, которые там происходили, и я очень горд от того, что поучаствовал в том, что в Одессу, Николаев и Херсон не пришёл русский шабаш», – признавался Парубий.

Также Парубий, как сообщал ПолитНавигатор, ранее открыто признавался в своих расистских взглядах и апеллировал к некоему опыту Украины, которая «защитила белую расу от тотального нашествия азиатских орд».

По словам Парубия, европейский дух пытаются уничтожить Россия и США стремятся уничтожить идентичность европейских наций.

«Но они не понимают — варвары могут временно победить, могут многое уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат. Варвары приходят и уходят, а Европа остается Европа как центр мировой духовности и цивилизации, Европа свободных наций», – заявлял политик-нацист.

Впрочем, после того, как он стал спикером Верховной рады, США на высоком уровне принимали Парубия, не вспоминая о его расистских а антиамериканских высказываниях.