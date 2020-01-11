Failed state: Боевики и криминалитет продолжают контролировать Косово

11.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В захваченном сепаратистами Косово победители октябрьских выборов до сих пор не могут завершить торги за кресла и сформировать новое правительство. Таким образом, тают шансы увидеть Кабмин, который впервые был бы создан без участия партий бывших командиров террористической «Освободительной Армии».

В настоящее время непризнанная республика контролируется группами, связанными с криминалитетом, признал известный в Приштине публицист Ветон Сурои в интервью немецкому изданию Die Tageszeitung.

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Вместо признания несостоятельности псевдо-государства, Сурои продолжает обвинять Сербию в кознях против развития «самостийного» Косова – якобы, одним из препятствий на пути развития является «Сербия с ее пророссийской политикой, оружием и вмешательством».

«Это показали последние выборы в октябре: Белград напрямую вмешивался в ход выборов на севере Косово», – считает публицист.

«Мир между Сербией и Косово еще далек от заключения. Война еще не окончена», – заявил Сурои.