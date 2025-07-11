Фактор «Альтернативы»: чем обернётся пощёчина от ЕС молдавскому электорату

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Молдавский предвыборный блок «Альтернатива» укрепил центристские позиции, его «левый разворот в центр» сильно взбудоражил правящую пропрезидентскую партию PAS. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Анатолий Дирун, комментируя введенный накануне запрет на въезд в страны ЕС для одного из лидеров блока, евро-ориентированного критика России, кишиневского градоначальника Иона Чебана.

О том, куда дальше может качнуться политический маятник в Молдове, – в интервью с экспертом.

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– Что происходит на электоральном поле Молдовы? Партия власти действительно боится конкуренции на выборах?

– Текущая электоральная конфигурация демонстрирует растущую тревожность в лагере партии власти, в первую очередь, из-за усиления блока «Альтернатива» и, в частности, его ключевого лидера Иона Чебана. На фоне системного ослабления позиций PAS, обусловленного социально-экономическими дисбалансами и снижением уровня доверия, именно «Альтернатива» начинает перехватывать инициативу в центре электорального поля. Первоначально опираясь на инерционную поддержку части левого электората, платформа Чебана быстро сместилась к центру, позиционируя себя как умеренное, проевропейское, но в то же время национально ориентированное движение.

Этот сдвиг особенно чувствителен для PAS, претендующей на монополию в центре и правой части спектра. Потеря контроля над этим сегментом несет для нее стратегические риски. В этом контексте следует рассматривать и недавнее решение Бухареста о запрете на въезд Иону Чебану. Оно представляет собой политико-символический сигнал: Румыния, как государство-член ЕС, публично ставит под сомнение европейскую легитимность Чебана, ранее ассоциируемого с европейскими кругами и активно использующего риторику евроинтеграции.

Это решение сложно интерпретировать вне контекста электоральной борьбы: оно органично вписывается в логику делегитимации конкурентов, особенно тех, кто формирует альтернативу правящему дискурсу евроинтеграции «по образцу PAS».

– Кто в итоге выиграет от скандального решения о запрете на въезд в Евросоюз?

– С тактической точки зрения, «Альтернатива» имеет ресурсы и коммуникационный потенциал, чтобы конвертировать этот запрет в электоральный капитал. Эффект «внешнего давления» способен усилить образ Чебана как системного конкурента, готового отстаивать молдавский суверенитет даже под внешним прессингом. Однако не исключено, что данное решение Бухареста – лишь пролог к более системным мерам: существует высокая вероятность того, что ЦИК или иные институции будут использовать формальный запрет на въезд в качестве основания для ограничения участия Иона Чебана (а возможно, и всего блока «Альтернатива») в избирательной кампании.

Таким образом, мы имеем дело с потенциальной правовой и политической комбинацией, последствия которой до конца не просчитаны даже инициаторами. Этап, на котором сейчас находится ситуация, может быть охарактеризован как «тест на реакцию». Власть прощупывает пределы допустимого давления, оценивая степень мобилизационной способности оппозиции.

Первая реакция блока «Альтернатива» станет не просто политическим ответом, но и важным маркером, определяющим, какие меры власти решатся принять на следующем этапе электорального сценария.

– Чего далее можно ожидать от нынешней парламентской кампании?

– Становится все очевиднее, что избирательная кампания 2025 года может выйти за рамки обычного конкурентного процесса и перерасти в институциональный конфликт, где ставкой будет не только вектор внешней политики, но и устойчивость демократических процедур в самой Республике Молдова.