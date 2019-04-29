Фанаты Зеленского мечтают превратить Украину в либеральный мусоросборник СНГ

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Идеология избранного украинского президента Владимира Зеленского, которую он описал в своей «Бодрумской речи», указывает на его стремление создать из Украины мощного конкурента России, но не в экономическом плане, а в либеральном.

В связи с этим «незалежная» должна стать примером для всего постсоветского пространства в плане либеральных свобод и местом сбора для всех «демократических недобитков», а сам Зеленский стать новым “мессией”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в своём YouTube-блоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, преследуемый органами РФ за призывы к убийствам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже можно говорить о том, что у Зеленского есть своя определённая идеология на этот счёт, о том, что Украина должна быть пространством свободы, должна быть максимально свободной не только для украинцев, но и тех граждан постсоветских государств, наверное, и не только, которые испытывают притеснения – и вот это очень важный месседж. Потому что фактически Зеленский со старта вступает в пикирование с Кремлём, причём не просто вступает, но и идеологически обозначает свою позицию, которая может, в случае если она будет развита вот так как это представляется, это вызовет очень серьёзные последствия с точки зрения переформатирования постсоветского пространства. Потому что после того, как произошёл майдан, и первый, и второй, было очень много разговоров в Украине относительно того, что Украина может стать альтернативой серьёзной России, куда начнут сползаться всякие либералы, демократы – короче говоря, демократические недобитки со всего постсовка и, конечно, прежде всего из России», – рассуждает Романенко.

Также политолог уверяет, что речь Зеленского сигнализирует о желании перейти от слов к делу и создать действительно демократическое государство с полноценной идеологией и политической нацией.

«Позиция Зеленского – идеологичность, которую он заложил в этой Бодрумской речи, как я её назвал, она как раз фиксирует возможный переход режима Зеленского от слов к делу: когда Украина начнёт формироваться как полноценная альтернатива России, с полноценной идеологией, которая не включает не только национальное строительство в духе, которое предлагал Порошенко, то есть скатывание вот в эту «шароварщину», скатывание в национальное государство по крови, а формирование нового модернового государства, в котором есть политическая нация – в общем, всё то, за что стоял майдан, большинство людей стояло на майдане. И в этом плане, втягивание из постсовка активного элемента будет вполне органичным, будет соответствующим интересам такого более космополитичного государства», – мечтает эксперт.