«Фантастика абсолютная» – в РФ оценили щедрый подарок Гребенщикова укронацистам

Некогда популярный российский музыкант Борис Гребенщиков, переведший крупную сумму на помощь Украине, таким образом попытался откупиться, чтобы его не лишили европейской или британской визы.

Об этом в эфир программы «Антонимы» заявил российский телеведущий Антон Красовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Красовского, Гребенщиков мог бы направить эти средства на помощь внутри своей страны, но предпочел финансировать националистов.

«12 миллионов долларов, друзья мои, Борис Гребенщиков отдал в фонд несчастных, страдающих украинцев. Честно говоря, у меня вопрос – а откуда у Бориса Гребенщикова 12 миллионов долларов, чтобы подарить их хохлам? Это значит, у него есть 120 еще миллионов долларов, чтобы оставить себе. Это же как у нас получают артисты! Вот и его «город золотой», весь набитый купюрами…

Я понимаю, что очень нужно иметь открытые визы в Великобританию, в Соединенные Штаты, в Евросоюз, и нужно как-то попытаться оправдаться перед прекрасными людьми, живущими на этом замечательном острове, и даже можно заплатить – я даже не могу представить, – заплатить 12 миллионов долларов за визу, это фантастика абсолютная… Ну, Борис Борисович, 12 миллионов долларов, господи! Представляете, сколько детей русских, сколько инвалидов русских, старух русских вы могли бы таким образом поддержать. А поддержали – я не буду дальше ничего говорить», – заявил Красовский.