Фарион негодует: в Тернополе облили краской памятник Бандере

16.12.2021  13:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Галичина, Дзен, нацизм, Происшествия, Украина
Новости Украины

В Тернополе неизвестный облил краской памятник главарю боевиков ОУН Степану Бандере.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подошел к монументу и запустил в него несколько банок с краской, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Тернополе неизвестный облил краской памятник главарю боевиков ОУН Степану Бандере. Камеры видеонаблюдения зафиксировали,...

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«Это событие квалифицировано как уголовное, возбуждено дело 1 статьи 296 Уголовного кодекса. Имеем видео и приметы этого лица, устанавливаем транспорт, на котором он передвигался», – заявил начальник Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион считает, что нападение связано с презентацией в Тернополе найденного недавно схрона боевиков ОУН.

«В том архиве просто колоссальная находка. Это работы Нила Хасевича. Среди тех работ, в частности, изображение Степана Бандеры. У него есть целый цикл изображений проводников украинских того времени. Потому стреляют в нашу национальную память, стреляют в украинскую силу, стреляют в украинскую несломленность и стреляют в фигуру того человека, который практически побудил то поколение на эту борьбу», – заявила Фарион в эфире львовского телеканала НТА.

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