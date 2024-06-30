Фарион опять бесится: Мове теперь угрожает не русский, а анлийский!

Тарас Стрельцов.  
30.06.2024 16:18
  (Мск) , Львов
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Дзен, Политика, Украина


Украинский язык скоро будет полностью вытеснен английским, которому на территории «незалежной» предоставили особый статус благодаря голосованию Зе-большинства в Верховной раде.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский язык скоро будет полностью вытеснен английским, которому на территории «незалежной» предоставили особый статус...

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Она напомнила, что Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым английский язык приобретает статус языка международного общения,

«Зеленский никогда не имел украинского национального мировоззрения, потому что он никогда не был украинцем, и не стал им. Хотя украинский язык в какой-то мере он выучил», – сказала Фарион.

«Если бы он стал украинцем, то никогда в жизни не предлагал бы закон об англоизации. Потому что английский язык в очень сильной позиции, украинский – намного слабее. Когда на рынок выводят сильного и слабого, то сильный побеждает.

Так ведут себя только враги. Это способ добить украинский язык, именно в тот момент, когда он выходит на мировой уровень. Потому что нет более героического народа, чем украинцы», – добавила нацистка.

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