Фарион похвасталась, что отбила путинскую «разведку боем» в тылу украинства

04.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Скандально известная русофобка-националистка Ирина Фарион в эфире телеканала «NTA» похвасталась, что выиграла суд у покинувшего в 2014 году ДНР жителя Макеевки, который подал иск на бандеровку за оскорбление русскоязычного населения Украины.

При этом, по её словам, судебный процесс был «языковой» спецоперацией президента РФ Владимира Путина на Западенщине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходило в Шевченковском суде города Львов, это попытка на Западной Украине реализовать языковую политику Путина. Через подставного человека они забрасывают этот иск, а истец ни одного раза не явился.

Они просто-напросто щупали грунт, насколько Львов готов проглотить эту мантру про русскоязычное население. Моё основное задание сегодня в суде опровергнуть юридичность этого бестолкового понятия – «русскоязычное население». Потому что это псевдотермин, который был рождён в кабинетах КГБ и в кабинетах распадающегося Советского Союза. Это единственная зацепка, которая ещё может удержать бывшие государства-сателлиты в поле Русского мира.

Мы победили на этом суде, это наша большая победа, что ни одно условие иска не было удовлетворено. Это означает, что таким образом мы откинули микрореализацию путинской политики на западной Украине», – объявила Фарион.

Также русофобка призвала перейти от обороны к наступлению и начать давить различными способами своих оппонентов.

«Я выиграла этот суд и понимаю, что будет апелляция, и что я её выиграю. Но мы должны понимать, что они прекратят своё наступление на нас только тогда, когда мы начнём наступление на них, когда мы в конце концов выйдем из своих окопов обороны, толерантности, приспособленчества и начнём реально очень сильно их давить, самыми разными способами.

Они не признают любой другой модели поведения, кроме силы – это означает сила военная и интеллектуальная, это означает сила идеи и знаний. Украинское общество, мне кажется, имеет в себе ядерную публику, которая готова в самый опасный момент строительства государства снова выйти на Майдан. Ничего им не удастся, всё равно нас уничтожить невозможно», – буйствовала Фарон.