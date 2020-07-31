Фарион устроила бандеровскую вакханалию под львовским судом

31.07.2020, Киев , Тарас Стрельцов

Во Львове под Шевченковский райсудом до сотни националистов организовали митинг в поддержку одиозной русофобки Ирины Фарион, против которой подал иск житель Макеевки, покинувший ДНР в 2014 году.

Происходящее транслировал телеканал «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Истец Борис Лубинский, который, по данным местного издания «Высокий замок», является адвокатом, обвиняет Фарион в том, что она в своём выступлении в ноябре прошлого года оскорбила русскоязычное население Украины. Бандеровка, по её же признанию, сказала тогда, что всех, кто считает себя русскоязычными, нужно распихивать по тюрьмам.

При этом данное заседание, которое было подготовительным, куда ни Лубинский, ни его представитель не прибыли, было перенесено на 3 сентября.

Как только Фарион вышла из здания суда, митинг в её поддержу принял характер яростного русофобского шабаша.

«Путин объявил Украине войну. Войну, которая официально не названа войной, а обозвана тремя буквами со словами «АТО» и «ООС», – заявила Фарион. – Это означает, что общественное сознание украинцев до сих пор не стала воинственным, не стало милитаристическим.

И пока украинцы надевают вышиванки и рассказывают, какой язык соловьиный, ласково объясняя врагу, что берите, вам ещё говорить на этом языке, он вам стреляет в уста. Ежедневно хороним жертв, гробы летят от города к городу, и конца этому нет и не будет до того времени, пока не будет изменён минский формат».

Также националистка призвала земляков к бандеровской мобилизации.

«Именно во Львове должна быть максимальная мобилизация, чтобы показать, что Львов был и будет твердыней бандеровского духа! А бандеровский дух здесь распространился именно потому, что сюда, на эту улицу в своё время приехал мужчина из Мелитополя, который называется Дмитрий Донцов», – сообщила Фарион.

«Основной посыл истца ко мне – якобы я обижаю русскоязычное население. Публично скажу ему – он сейчас, конечно, где-то в Египтах тусит, отдыхает, потому что так ему там, на оккупированной земле ему было тяжело, что он не взял в руки оружие и не пошёл воевать с врагом, а воюет с украинским языком.

Язык каждого народа – это от бога, все остальные – от людей, родной язык – от бога. Именно этот язык является оберегом нашей святой земле! Поэтому нет у нас русскоязычного населения, есть или украинцы, или московиты», – утверждает бандеровка.

Также от нее досталось и предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.

«Если мои слова так зацепили этого манкурта – это означает, что такими методами, такими словесными формулами с ними и надо действовать, а не теми либерально-толирантными, которыми мы обращаемся, начиная с 2014 года, когда в общество было запущено абсолютно губительный лозунг «Єдина країна – единая страна». Именно этот лозунг 2015 года от Порошенко деморализовал украинское общество. Вместо того, чтобы максимально раздавить эту пятую колонну Путина на Украине, им дали доступ ко всем СМИ», – резюмировала Фарион.