Фарион пообещала смертельный мовный удар по Путину

15.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Население, несогласное с бандеровским проектом строительства государства, должно выдавливаться из Украины.

Об этом на YouTub – канале «Даниленко» заявила экс-депутат Верховной рады, скандально известная националистка-бандеровка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2000-х вас катапультирует в политику и не просто катапультирует в политику, а вы сразу в стратосфере, вы сразу на экранах российского телевидения, вашу фамилию знают все российские деятели. Это все происходит одновременно», – похвалила ее ведущая Татьяна Даниленко, которой ранее приписывали близкие отношения с Мустафой Найемом.

«Это прекрасно, значит, я зацепила их, значит попала в ахиллесову пяту, значит они думали, что уже такого явления в природе не существует, такой пассионарности, такого наступления, агрессии и отношения к врагу, использования врага в своих интересах. Они этого не ожидали, они привыкли к такому украинскому филологу: достойному, доброму, теплому, в вышиванке с красивой украинской песней, с методичками. А тут пришла совершенно другая стихия, с другим характером, с другой целью, отсюда и паника чертовая», – похвасталась националистка.

«Господи, откуда же они берутся?» – вот так, с украинской крови берутся, фарионовской, от моего отца и матери, потому это означает только одно – если бы они все так действовали, не было бы Москвы. И я как-то сказала: «Если бы вся Украина заговорила на украинском языке, то Путин бы сдох». Понимаете, если бы массово рисовали не слезливые плакатики, которые тут повесили, если бы везде был нарисован вагончик со стрелочкой в сторону России, у нас бы не было войны, но нет, мы имеем 15 тысяч убитых», – сказала Фарион.

Она расценивает как признание заслуг два уголовных дела, заведенных против себя в России.

При этом она подчеркнула, что не является альтруисткой и жертвовать собой не собирается.

«Врага нужно убивать и уничтожать, а не слезливо петь: «Сгинут наши вороженьки утренней росою», – не сгинут, а убивают нас. Мы стали народом мишенью из-за своей непутевости, либеральности, угодливости, компромиссности постоянной», – добавила бандеровка.