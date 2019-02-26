«Фарион прекраснейшим образом сотрудничает с Путиным» – украинский историк

26.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские националисты дают повод России защищать русскоязычных жителей страны

Об этом киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал украинский ученый, доктор исторических наук Георгий Касьянов.

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“У нас есть определенный сегмент политических культурных деятелей, которые говорят, что русский язык – это агент Москвы и Кремля, и русскоязычные – это агенты Москвы и Кремля. Так вот правильно было бы, разумно и перспективно говорить, что русский язык в Украине – это язык украинских русских, это другой русский язык, это язык патриотов Украины, язык тех, кто за Украину и тех, кто представляет себя только в независимой Украине”, – сказал историк.

“Вот тогда совсем другая ситуация возникнет, а пока эти – Фарион и прочие – не знаю как их назвать – пока они говорят, что русских нужно элиминировать[удалить, исключит] как культурное явление, они прекраснейшим образом сотрудничают с Путиным, который, ссылаясь на всех этих ребят говорит: “Вот видите, тут русским как-то худо живется, давайте мы их будем защищать”, – отметил Касьянов.