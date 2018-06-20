20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Фарион призвала ломать челюсти всем русскоговорящим

Украинцы давно бы победили в войне, если бы избивали каждого, кто говорит на русском языке.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила экс-нардеп и скандальная националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждом москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы», – написала она.

Таким образом Фарион отреагировала на недавний случай в Мариуполе, где охранник кафе сломал челюсть украинскому пограничнику, требовавшему меню на украинском языке.

Стоит уточнить, что позже в комментариях к публикации о происшествии написал очевидец, который утверждал, что украинский военнослужащий нецензурно выражался в адрес персонала заведения и проявлял агрессию по отношению к охране.

«Молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались, и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране и после этого завязался конфликт. Надеюсь. представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время», – рассказал администратор страницы «Veterano Pizza Mariupol» Богдан Чабан.