18.06.2018, Мариуполь, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Происшествия, Украина

Украинскому боевику сломали челюсть за «мову» в Мариуполе


В мариупольском кафе охрана сломала челюсть украинскому пограничнику, который потребовал меню на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook написала экс-заместитель губернатора Одесской области Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сломанная челюсть военнослужащему как цена украинского языка в Мариуполе. Это мой хороший и давний друг – Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В прошлом году получил Орден Данилы Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана. Жизнь военного в н-ном поколении и так не сахар, а нынешняя служба заслуживает всех эпитетов, которые вы и так знаете.

Не раз лежал в госпитале после обстрелов. В прошлом году, в результате прямого попадания, при минометных обстрелах, его «база» сгорела. Начинал восстанавливать все почти заново. Вчера в Мариуполе, пришел вечером в кофейню «RedCups RDCP Lounge Мариуполь» с коллегами – охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», – возмутилась экс-чиновница.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинских нацистов не пустили на оккупационный марш в Мариуполь.

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