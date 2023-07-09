Фарион угрожает: Львов пойдёт войной на Киев

Тарас Стрельцов.  
09.07.2023 20:15
  (Мск) , Львов
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Галичина, Дзен, Мова, Украина


Рассматриваемый Верховной радой законопроект о статусе английского языка может привести к вооруженному восстанию наиболее радикальных украинских нацистов.

Такую угрозу в эфире своего видеоблога озвучила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассматриваемый Верховной радой законопроект о статусе английского языка может привести к вооруженному восстанию наиболее...

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«Самое страшное – у нас происходит англоизация культурной сферы. Если в музеях действительно есть смысл под нашими непревзойдёнными экспонатами рядом с надписью государственным языком давать надпись по-английски, то как понять, что англоязычные фильмы на Украине будут без украинского перевода?

Англоязычные фильмы в наших кинотеатрах будут без украинского перевода, а только с украинскими субтитрами. И то, в 2025 году будет 50% фильмов с субтитрами, в 2026 – 75%, а в 2025 году все фильмы будут только с субтитрами», – возмутилась нацистка.

Она пригрозила Киеву началом гражданской войны.

«То есть то, за что мы с вами так долго боролись, чтобы наши с вами дети слышали роскошный перевод, чтобы эта отрасль активно развивалась, её в упор расстреливают законом о статусе английского языка!

Если мы с вами позволим верховной стае, по-другому назвать из (Раду- прим.) я не могу, война на Украине никогда не закончится. Она просто с этапа московско-украинской перейдёт на внутреннюю войну», – добавила Фарион.

Отметим, что в 2015 году соратники Фарион по партии «Свобода» устроили подрыв гранаты под Верховной радой, требуя остановить решение по предоставлению ЛДНР особого статуса, как это следовало из Минских соглашений.

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