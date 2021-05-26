«Фас!» – началась травля очередного «сепарского» кафе в Одессе

26.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Казалось бы, чем должен заниматься арестант, пусть и на домашнем аресте, как не сушить сухари? Однако убийца-националист Стерненко, периодически ноющий в соцсетях «меня все равно посадят», превозмогая себя, занимается делом. Не пропадать же таланту — утырок мнит себя великим правозащитником.

Из последних его правозащитных деяний — команда «фас!» в сторону очередного «сепарского» кафе, которое Стерненко обнаружил в Одессе.

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Утырок выложил скриншот со страницы кафе «Сегед» от 9 Мая, с объявлением, в котором заведение приглашало одесситов отметить праздник «в доброй мирной обстановке». В качестве иллюстрации была использована открытка с изображением Георгиевской ленты, Ордена Отечественной войны, матери, встречающей сына с фронта, обгоревшего письма и букета сирени.

Потом малолетнюю гниду (вы знаете, что Стерненко всего 26 лет?) наверняка добила «уха по-царски» в меню кафе, да и само меню на русском языке. И «правозащитник» призвал побратимов оставлять в интернете отзывы о плохом отношении к украинцам в «Сегеде», чтобы понизить его рейтинг. Побратимы не заставили себя ждать.

За считанные часы появились десятки комментариев о том, что кафе не обслуживает украинцев, поддерживает сепаратистов и оккупантов. В общем, сразу же захотелось в него сходить.

Но если без шуток, то скриншот «победного» объявления уже наверняка изучает языковой омбудсмен, а в полиции читают заявление «правозащитника». А скорее всего, уже «оперативно реагируют». В общем, «пропал дом».

А стадо уродов продолжает соревноваться не только в своей правоте и патриотизме, но и в шутках — неужели, мол, «не все сепары сгорели в Доме профсоюзов» и предлагает переименовать заведение в «кафе колорадских прихвостней», а потом сжечь. Да, патриоты пообещали наведаться в «Сегед». И даже если его разгромят, им ничего будет — они знают. Когда ты от природы рафинированный ублюдок, то быть тебе на Украине героем с презумпцией невиновности.

Здесь я в очередной раз напомню, как зимой в Одессе вынуждена была закрыться кулинария еврейской кухни, которую патриоты тоже пообещали сжечь. Правда, правоохранители эту дичь не заметили — причем так, в упор. Ну а о том, что вместо уничтожаемого бизнеса появляются «гасовы лямпы», «пъяни вышни», «пляцки» и прочие «крыйивки», я тоже недавно писала.

Кстати, не в плане рекламы (нацисты без меня это прекрасно сделали), но само это кафе «Сегед», которое только сейчас обнаружил Стерненко, существует еще с советских времен — понятно, что уже в другой форме собственности и с новыми владельцами. Однако традиции они блюдут. И названо кафе в честь венгерского города Сегед, побратима Одессы, рядом и улица такая находится — Сегедская. В том районе у меня школа была, и мы бегали в это кафе за пирожными — заварными, ныне эклерами. Наверное, это последнее в Одессе место, где по советским ГОСТам можно не только поностальгировать. Еще помню постоянные движи нашей пионерской организации с пионерами Венгрии… Хорошее было время. Светлое. Стерненко бы тогда не прижился — крылатыми качелями случайно бы задавило.

А патриоты приходят в ужас от самого названия «Сегед», видя в нем аллюзию на «сепар», что уже говорит об их интеллекте и знании одесской истории. У них своя — с хуторов и навозных катышков. А впрочем, достаточно посмотреть на их предводителя — только вдумайтесь, что на момент первого «майдана» 2004-го года гаденыш только снял памперс — ему было всего 9 лет. А в период первого робкого познания мира, когда его учили не есть папкины окурки с пола, он даже щеголял в советской военной форме с Георгиевской лентой — в этот момент, наверное, где-то в Преисподней икал сам Сатана…

А мне история с Зеленским сразу вспомнилась, который, по словам Стерненко, предлагал возглавить ему одесскую СБУ, во что я сразу и безоговорочно поверила. А так как никаких опровержений от Зеленского не последовало, значит так и было. Ну ладно его прошлое — убийство, нападения, похищения и пытки людей, криминал (всего-то к 26-ти годам! А что будет, если Стерненко доживет до 40-ка?) — это для службы безопасности самое то, самая мякотка. Ну а вот эта мелочность — травля кафешки… Это такой твари были бы доверены в руки полномочия ломать жизни, парализовывать порты, останавливать поезда, отменять рейсы?.. Путем привлечения шариковых в комментариях. Или все еще впереди, а, не 26-ти, а 43-летний пионер Зеленский? Мимо которого крылатые качели тоже пролетели абсолютно напрасно, а надо было — в лоб.