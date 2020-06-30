Фашиствующая «стерилизаторша» Третьякова продолжает гнуть свое

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Скандал, разразившийся вокруг заявления депутата «Слуги народа» Галины Третьяковой о «низком качестве» украинских детей, – это козни врагов, которые якобы запустили информационную кампанию.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила сама Третьякова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против меня ведется системная проплаченная кампания. У меня есть враги, и нужно понимать, что это не только мои враги, потому что эти люди, стремятся любой ценой сохранить источники личного обогащения за счет другого украинца», – заявила Третьякова.

По её словам, недруги хотят, чтобы система социальной защиты оставалась такой же, как и все эти 30 лет независимости, «обеспечивая их детей и внуков роскошной жизнью за народные средства». Она утверждает, что эта «грязная кампания» свидетельствует о том, что «мы наступили на хвост интересам влиятельных людей».

«Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые в свое время формировали эти потоки и точно знают, как не допустить аудита, контроля, проверок, смену руководства и так далее… Вот, почему они подняли этот скандал», – добавила депутат.

Кроме того, она отметила «геополитический фактор», который заключается в том, что она вошла как представитель Украины в гуманитарную группу ТКГ в Минске, а потому её враги против того, чтобы на переговорах «звучала четкая недвусмысленная проукраинская позиция продвижения к миру на условиях Украины».

«Информационная кампания, которая развернулась против меня, является аморальной и абсурдной. Термин «качество детей» не мой, хотя за то, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами и теми, кто так воспринял, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев», – попросила прощения «слуга народа» под аплодисменты однопартийцев.

«Термин не мой, он упоминался у Гэри Стэнли Беккера, это нобелевский лауреат. Мы должны знать, что мировая наука думает, как решать социальные вопросы и должны их использовать. Существовать этому термину или нет – решит время. Все дети прекрасны, все дети – божий дар, и украинцы знают, как защищать своих детей. И тут речь не о нищете и не о бедности, о которых вы там манипулируете. Речь идёт о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедному, а от богатых к бедному. То, что вы делаете – это недостойное, нечеловеческое поведение. И ни один информационный киллер не убедит меня в обратном», – добавила Третьякова.

Напомним, ранее в ходе видеоконференции депутат «Слуги народа», глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова предложила стерилизовать часть граждан Украины, чтобы нищие украинцы не плодили детей «очень низкого качества, после чего в Википедии она была охарактеризована как адепт фашиствующего мировоззрения.