Википедия объявила соратницу Зеленского адептом фашиствующей философии

25.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине разгорелся громкий скандал из-за прозвучавших в ходе видеоконференции высказываний депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, предложившей стерилизовать часть граждан Украины, чтобы решить социально-экономические проблемы страны.

По её словам, у бедных граждан дети всё равно получаются «очень низкого качества».

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«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», – утверждает Третьякова.

Предложив стерилизацию, она сослалась на зарубежный опыт.

«Это Маргарет Тэтчер говорила, и Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован.

Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю вспоминают. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы сказала даже, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами», – сказала депутат.

«Настоящий ад, правда? Самое смешное, что эту безумную людоедку преподносили в качестве прогрессивной либералки, которая сделает, как в Европе. По-моему, у нее получается», – оценивает в своем блоге скандальную инициативу Третьяковой киевский журналист Андрей Манчук.

В свою очередь получивший в Австрии политическое убежище главред киевской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва подчеркивает, что данное предложение представляет собой стратегию по минимизации социальных расходов.

«Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает – аграрка, добыча полезных ископаемых, транзитная, транспортная и энергетическая инфраструктура, отдельные промышленные производства, вписанные в международное и европейского разделение труда. Ну и плюс сфера услуг.

Но для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. А потому логично побудить его куда-то уехать. Именно поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтоб «лишнюю» рабочую силу «отправить на экспорт». И именно для этого и проводится курс на сокращение соцобязательств, чтоб безработные или просто бедные украинцы дома не засиживались.

Постепенно, через какое-то время (5-10-15 лет) численность населения будет сбалансирована с экономическим потенциалом страны. А доходы людей стабилизируются на уровне где-то чуть ниже Болгарии. И тогда, быть может, нас примут в Евросоюз. Если он, к тому времени, конечно, еще будет существовать», – пишет Гужва на своей странице в Facebook.

Примечательно, что в интернет-энциклопедии Википедия в статье, посвященной Третьяковой, она характеризуется таким образом: «Основа мировоззрения – правая фашиствующая философия».

Отметим также, что Совет Федерации профсоюзов потребовал отставки Третьяковой с должности главы комитета, о чем говорится в письме спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. А постоянная комиссия Совета по вопросам равенства мужчин и женщин обвинила депутат в «антисоциальной и антигуманной позиции».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Третьякова представила в парламенте законопроект, который фактически узаконивает торговлю людьми.