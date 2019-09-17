Федерация футбола Украины поддерживает нацистские приветствия львовских ультрас

17.09.2019, Львов, Владимир Гладков

В ходе футбольного матча во Львове украинские болельщики своеобразно поддержали свою команду, скандируя на весь стадион неонацистские лозунги.

Соответствующий видеоролик опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На видео фанаты выкрикивают лозунги «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам», «Украина – превыше всего» и вскидывают руки в нацистском приветствии.

«Львов. Футбол. Нацистское приветствие соединённое со «Слава нации — смерть врагам». Такие явления в спорте не редкость. Мы обращались к Федерации футбола Украины с предложением подумать о борьбе с расизмом и антисемитизмом, но нам даже не ответили», – констатировал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что глава неканонической «православной церкви Украины» Епифаний (Думенко) и лидер Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук освятили памятный крест боевикам ОУН-УПА на еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области.