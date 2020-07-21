Федеральное ТВ: Одесса, Харьков, Николаев мечтают вернуться в Россию

21.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Оставшиеся под властью бандеровского режима в Киеве города исторической Новороссии деградируют, вырвавшийся из Украины Крым расцветает в составе России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, какой глубокий символизм: Одесса – мировая жемчужина и затонувший, лежащий на боку танкер с нефтью. Это символ сегодняшней Украины: затонувшая, лежащая на боку и ждущая экологической катастрофы, либо чего-то ужасного.

И Россия – российский Крым, строительство абсолютно новых проектов двух десантных кораблей–вертолётоносцев, которые открывают совершенно новые возможности для российского военно-морского флота, делают его океанским – это тоже глубокий символизм.

Крым, войдя в Россию, расцвёл, крымские предприятия получают заказы, жизненный уровень растёт, народ счастлив. Крым сегодня становится мировой курортной здравницей.

Что касается Украины, сегодня в студии рассказывали, как украинские президенты приезжали в Крым, они действовали как клопы, которые сосали кровь, деньги и силы из Крыма, так Украина высасывала из Крыма все соки, обрекая его на запущеннее, хаос и деградацию», – заявил Коротченко.

Также эксперт подчеркнул, что только после воссоединения Крыма с РФ, полуостров начал процветать, и теперь такие города, как Одесса, Харьков и Николаев, так же хотят возвращения в Россию.

«Только после того, как крымчане проголосовали за возвращение в родную гавань Россию, Крым расцвёл. Конечно, то, что мы сегодня закладываем наши новые боевые корабли и подводные лодки, не только в Крыму, но и в других центрах судостроения России.

Почувствуйте мощь России, и я думаю, что люди в Николаеве, Одессе, Харькове и десятках других украинских городов хотят возвращения в Россию, почему? Потому что Россия даёт не просто шанс, но и даёт возможность, а Украина же непрерывно деградирует – это как организм, поражённый гангреной, конечности уже гниют, но вот этот гальванизирующий труп под названием Украина, всё пытается схватить кого-то и затащить в могилу.

В этом заключается великий смысл, потому что в Николаеве есть возможность производить авианосцы, но что мы сегодня видим в Николаеве? Гниющий, поражённый ржавчиной, с крысами на борту, недостроенный крейсер «Украина» стоит, очень символично. Посмотрите на другие центры оборонно-технической мощи бывшего советского союза в украинской СССР – сплошная деградация», – заключил Коротченко.