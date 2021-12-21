Федор Лукьянов: Время, когда РФ выступала с позиций слабости и обороны, закончилось

Опубликованные Москвой проекты документов по гарантиям безопасности со стороны Запада — это фактически набор предложений, которые сделают жизнь на планете более безопасной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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«Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой. Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон. Бурная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что со здравым смыслом там не всё хорошо», – сказал Карасин Известиям.

По его словам, российские предложения абсолютно предметны и конструктивны.

«Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости», – отметил глава международного комитет СФ.

При этом в России настаивают на том, что соответствующие переговоры следует вести исключительно с США, поскольку, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии».

Такую позицию МИД РФ объясняет научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Ее суть в том, чтобы провести своего рода шоковую терапию, забив досками тот коридор, по которому Россия и НАТО идут уже 30 лет. Таким образом Россия дает понять, что в устоявшихся параметрах она ни о чем говорить не будет. Западная реакция мне представляется несколько удивленной: с одной стороны, от России ждут всего, а с другой — такой резкой риторики от нее не ожидают. Эта резкость говорит о том, что время, когда РФ выступала с позиции слабости и оборонялась, подошло к концу», – убежден Лукьянов.