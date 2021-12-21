Федор Лукьянов: Время, когда РФ выступала с позиций слабости и обороны, закончилось

21.12.2021  08:19 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Опубликованные Москвой проекты документов по гарантиям безопасности со стороны Запада — это фактически набор предложений, которые сделают жизнь на планете более безопасной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Опубликованные Москвой проекты документов по гарантиям безопасности со стороны Запада — это фактически набор...

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«Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой. Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон. Бурная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что со здравым смыслом там не всё хорошо», – сказал Карасин Известиям.

По его словам, российские предложения абсолютно предметны и конструктивны.

«Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости», – отметил глава международного комитет СФ.

При этом в России настаивают на том, что соответствующие переговоры следует вести исключительно с США, поскольку, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии».

Такую позицию МИД РФ объясняет научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Ее суть в том, чтобы провести своего рода шоковую терапию, забив досками тот коридор, по которому Россия и НАТО идут уже 30 лет. Таким образом Россия дает понять, что в устоявшихся параметрах она ни о чем говорить не будет. Западная реакция мне представляется несколько удивленной: с одной стороны, от России ждут всего, а с другой — такой резкой риторики от нее не ожидают. Эта резкость говорит о том, что время, когда РФ выступала с позиции слабости и оборонялась, подошло к концу», – убежден Лукьянов.

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