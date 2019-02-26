Фейковая «прокуратура АРК» решила потявкать на «вежливых людей»

26.02.2019, Симферополь, Ростовцев

26 февраля, когда во всём Крыму вспоминали драматические события пятилетней давности, произошедшие на пятачке вокруг Верховного Совета республики, украинская «правозащита» и липовая «прокуратура АРК» собрались в пресс-центре ИА Интерфакс-Украина, чтобы раскрыть глаза журналистам на якобы творившиеся ужасы во время Крымской весны, связанные со сдачей штабов и частей военнослужащими ВСУ и ВМСУ.

Выступивший первым юрист Украинского хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко сообщил о собранных грантоедами «доказательствах относительно использования российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории Крыма в 2014 году».

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«Правозащитник» обвинил «вежливых людей» и российское военно-политическое руководство в использовании «живых щитов», под прикрытием которых российский спецназ якобы захватывал охраняемые военные объекты ВСУ и ВМСУ, из-за чего украинские военные не смогли оказать должного отпора из боязни стрелять в гражданских.

Тимочко пригрозил, что все материалы, подготовленные совместно с «прокуратурой АРК», были направлены в Международный уголовный суд.

Обвинители сообщили, что, по их данным, «живой щит» составляли четыре категории граждан: крымчане с пророссийскими и проукраинскими взглядами; гражданские лица, целенаправленно завезённые из России для содействия «оккупации» Крыма, представители казачества и крымского ополчения. По ходу пьесы выяснилось, что в «живом щите» была и пятая категория – приехавшая поддержать Крымскую весну группа сербских добровольцев.

Всего, «по данным следствия», с помощью «живых щитов» было захвачено не менее 10 военных объекта.

Выступивший вслед за «правозащитником» зам. «прокурора АРК» Поночовный веско заметил, что «подобные действия можно квалифицировать как отдельный вид военных преступлений согласно статье 8 Римского статута МУС». И сурово напомнил, что запрет использовать «живые щиты» также закреплен в ст. 28 Четвертой Женевской конвенции, ст. 51 дополнительного протокола к Женевской конвенции и нормы 97 международного гуманитарного права.

Своё «расследование» фальсификаторы мотивировали заботой о крымчанах, среди которых находились якобы не только пророссийские активисты, но и «согнанные угрозами и шантажом».

«В такой ситуации государство-оккупант было обязано не допустить присутствия гражданских лиц в потенциально опасных для ведения боевых действий местах. Более того, оккупант должен был воздержаться от использования присутствия населения для охраны собственных вооруженных сил», – излучал потоки добра и милосердия грантоед Набухотный из Регионального центра по правам человека.

Оборона Новоозерного. Уронили прапор, но выстроились трезубом.

В качестве доказательства использования «живых щитов» мамкиными обвинителями был показан трёхминутный ролик о событиях, предшествовавших сдаче украинскими военными штаба военно-морской базы ВМСУ в Новоозёрном, снятый с украинской стороны.

Тщательно выкроенные кадры, которые должны были свидетельствовать о неких леденящих душу «преступлениях российской военщины», свидетельствовали совершенно о другом.

Видеосъёмка запечатлела речь, произнесённую офицером ВМФ России перед военнослужащими и собравшимися перед запертыми воротами штаба гражданскими людьми. Офицер предупреждал собравшихся, что «внутри находятся наши братья, которые не должны пострадать и которых мы не будем арестовывать».

Далее показаны постыдные для ВМСУ кадры сноса ворот трактором «Беларусь» и спокойный заход на территорию части российских военных.

Главное осталось за кадром: ни крымские парамилитарии, ни, тем более, гражданские, на территорию части не входили, о чём свидетельствует другая, более подробная видеосъёмка с места событий.

Любой желающий может увидеть и услышать, как на территории капитулировавшего украинского штаба спокойно беседуют российские и украинские военные. Из их речей понятно, что украинцы уже сложили оружие, а российские военные готовы войти в здание, чтобы опечатать и взять под охрану матчасть. При этом, российский офицер ещё раз повторяет, что среди украинских военных врагов нет, «они наши братья» и «никого арестовывать мы не будем».

Несмотря на выломанные ворота, гражданские (визуально – человек триста) с российскими триколорами остаются за пределами воинской части. Люди скандируют: «Россия! Россия!» и не проявляют никакой агрессии по отношению к украинским военным.

В общем, как бы ни старались собравшиеся в пресс-центре Интерфакс-Украина фальсификаторы вывернуть наизнанку события Крымской весны, представить доказательства применения «живых щитов», картина упорно не вырисовывается.

Занятно, что затейники притащили в пресс-центр «ценного свидетеля», каперанга Шмыгановского, бывшего замначальника Южной военно-морской базы ВМСУ (Новоозёрный), сдавшего клятым москалям без боя вверенную ему часть. Ранее Шмыгановский отметился рядом интервью, в которых делился рассказами, как его базу штурмовали гражданские верхом на тракторе «Беларусь», а потом к ним на подмогу пришёл российский спецназ и крепость пала. Шмыгановский также не устаёт повторять, что контингент базы морально был готов применить оружие, но «не было приказа и вообще не хотелось провоцировать 100-тысячную российскую армию у границы с Украиной». Теперь каперанг завёл песню о «живом щите».

Автор этих строк был свидетелем сдачи украинскими военными части береговой охраны в Перевальном и штаба войск береговой охраны в Симферополе. В обоих случаях всё происходило мирно, через переговоры, в которых стороны давали обязательство не применять оружие.

Украинцам давалось время подумать. Чтобы обезопасить людей снаружи и внутри забора, выставлялось оцепление. Как правило – из числа ополченцев и казаков. И было отчего. В Перевальном, например, были замечены «активисты» из числа меджлисовской молодёжи, пытавшиеся пробраться на территорию окружённой части и выменять харчи и курево на оружие и боеприпасы у украинских военных. Также вокруг частей паслись во множестве телепровокаторы из ATR и «ГромадьскеTV», очень старавшиеся спровоцировать военных и парамилитариев на насилие.

В большинстве случаев «оборона» воинских частей ВСУ и ВМСУ представляла собой забавное зрелище: едва услышав новость – «вежливые идут!» – вся хэроичная рать разбегалась кто куда подобно ошпаренным тараканам. Самые стойкие запирались в бытовках и заунывно гундели «Щенэвмэрлу» до тех пор, пока их не освобождали из добровольного заточения.

По понятным причинам, грантоедам-правозатычникам и самозванцам из «прокуратуры АРК» никак нельзя освещать «оборону Крыма» на основе фактов. Иначе куры засмеют. Вот и приходится изворачиваться.

Кстати, идею расчесать скандал вокруг «живых щитов» в Крымскую весну шумерам подбросил литовский гость, бывший министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас, принявший участие в дискуссии «Позиция мирового сообщества в отношении агрессии против Украины: Крым, Донбасс и права человека» на XI Киевском форуме. Вайтекунас, якобы, «видел всё своими глазами», когда посещал Крым весной 2014 года в качестве представителя ЕС.

Ну как не использовать ценный совет «уважаемого человека»!

Чтобы поставить точку в разборе этих тупых обвинений, хочу напомнить информацию, высказанную в ранее опубликованной статье о шитом белыми нитками «деле 23-х заробитчан». «Прокуратура АРК» и в том случае сообщала о передаче дела в Международный уголовный суд, ссылаясь на положения Римского статута.

«Прокуратура АРК» может сколько угодно трясти своими липовыми «расследованиями», вот только МУС не принимает на рассмотрение от Украины никаких жалоб и «уголовных дел». А всё потому, что Украина, внёсшая в конституцию положение о членстве в ЕС, до сих пор не ратифицировала Римский статут, но при этом разводит вокруг него много говорильни. А не ратифицировала потому, что боится ответственности за совершённые преступления в течение последних 5 лет.

В общем, повесьте свои жалобы и «расследования» у себя в отхожем месте на гвоздике, панове. Больше они ни на что не годятся.