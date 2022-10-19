Фейковый «консул Ичкерии в Украине» призывает к «освободительному походу» на РФ

19.10.2022  18:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После перемоги Украина должна освободить от российского гнета всех украинцев на территории РФ, даже тех, кто и не подозревает о своей принадлежности к данному этносу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Международной ассоциации «Институт национальной политики», «почётный консул Чеченской республики Ичкерия в Украине» Юрий Шулипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После перемоги Украина должна освободить от российского гнета всех украинцев на территории РФ, даже...

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«Мы уже должны планировать после поражения врага на наших украинских территориях собственные планы, которые имеют право на существование, о защите этнических украинцев, которые проживают на территории РФ, потому что они подвержены геноциду.

К слову, в ближайшее время есть вероятность того, что русский фюрер огласит частичное военное положение в международно-признанных границах РФ, а точнее на территориях Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областях и во временно оккупированном Крыму и городе Севастополь (сегодня президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях – ред.)

Поэтому я советую тем, кто сейчас проживают в областях, которые граничат с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины как можно быстрее оттуда уехать», – призвал Шулипа.

Он добавил, что в первую очередь киевскому режиму надо будет «возвращать» в состав Украины Краснодарский край.

«Также велика вероятность возвращения Украине территории Краснодарского края, потому что на тех территориях, и об этом желательно не забывать, проживают преимущественно этнические украинцы. Хотя они, к сожалению, были денацифицированы как Российской империей, СССР, так и современной Россией», – резюмировал «почётный консул».

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