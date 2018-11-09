Фейковый посол Украины разыграл мэра Севастополя

09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

На территории Соединенных Штатов проводится систематическая информационная война против Украины.

К такому выводу на своей странице в Facabook пришел посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Должен сообщить друзьям о продолжении системного применения элементов информационной войны против Украины на территории Соединенных Штатов. Имеем за последнюю неделю дополнительные факты атак на Посольство Украины в США. Опять несколько попыток мошеннических действий в различных штатах США. Зафиксировали попытки выйти на губернаторов для организации провокаций (оперативно нами остановлены)”, – утверждает Чалый.

По его словам, активность неких провокаторов переместилась на уровень больших и маленьких городов США.

“Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью. Последний пример: провалившаяся попытка выйти на мэра Сан-Франциско (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, который, к сожалению, все-таки состоялся. Кому-то, видимо, недостаточно включить посла Украины в США в российские санкционные списки. Очевидно, есть желание усложнить нам работу”, – пишет дипломат.

Далее он переходит на русский язык, обращаясь к “нашим недругам”.

“Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому ещё активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США”, -резюмировал украинский посол.

Отметим, что американский город Sebastopol в штате Калифорния получил свое название после Крымской войны 1853—1856 годов. Тогда на фоне антибританских настроений США оказались, по сути, единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной по отношению к Российской империи.

“Очевидно, что многие американцы на западе больше симпатизировали русскому, чем британскому делу, поскольку в Калифорнии когда-то было четыре других Севастополя”, – отмечается на сайте города в разделе “историческая справка”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра обороны Украины Степана Полторака, позвонив тому от лица Петра Порошенко и нецензурно отчитав за террористический акт в Донецке, где погиб глава ДНР Александр Захаренко.