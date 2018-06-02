02.06.2018

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Фейковый список “жертв Путина” формировался по квотам

Список журналистов, которых якобы готовились ликвидировать на Украине по заданию российских спецслужб, продолжает увеличиваться, поскольку на этапе согласования каждое причастное украинское ведомство считало нужным добавить свои фамилии.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказывает украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на криминальных расследованиях.

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“Народ удивляется: как так могло случиться, что в списке из 30 украинских журналистов и общественных деятелей, которых «приказал уничтожить Путин» и который был обнаружен главой СБУ и генеральным, прости господи, прокурором благодаря самопожертвованию Аркадия Бабченко, оказалось аж 47 человек? А все потому, что этот список, как и любое творение украинских бюрократов, проходил процедуру согласования и визирования. И на каждом этапе – в Генпрокуратуре, в СБУ, в Администрации президента – добавлялись новые и новые фамилии придворных сказочников и народных акынов”, – пишет журналист.

Следующим шагом, полагает он, станут встречи 47 пострадавших с иностранными дипломатами, которых журналисты будут убеждать в реальности угрозы своей жизни, ссылаясь на материалы следствия, но при этом откажутся сообщать подробности, поскольку дали дали подписку о неразглашении.

“Единственное, что действительно удивляет, так это появление в списке фамилии Османа Пашаева. Но, наверное, он туда попал последним: подозреваю, что его дописали в АП перед окончательным утверждением перечня «жертв» по ​​квоте крымско-татарского народа”, – приходит к выводу Бойко.

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