Фейковых «крымчан» подрядили отрабатывать американскую версию гибели украинского Боинга

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

«Боинг» Международных авиалиний Украины, который сегодня рухнул над Тегераном, мог быть обстрелян из стрелкового оружия.

Об этом пишет ресурс «Таврические вести», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным издания, на борту потерпевшего крушение авиалайнера находилась стюардесса, жившая в Новой Каховке. Незадолго до крушения она, якобы, позвонила родным и сообщила об обстреле.

«Возможно предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель», – пишет издание.

По мнению бывшего «представителя президента Украины в «АР Крым», юриста-международника Бориса Бабина, родственники погибших должны зацепиться за эту информацию, чтобы снять обвинения в крушении самолета, которое может быть возложено на экипаж.

«Эта информация, конечно, не может восприниматься без критики, но должна быть проверенной. Между тем, уголовное производство по авиакатастрофе Боинга МАУ открыто по ч. 2 ст. 276 УК и возлагает вину или на экипаж, или на авиакомпанию и ее персонал.

При таких неоднозначных обстоятельствах, единственным верным алгоритмом действий родственников погибших и их адвокатов остается инициативное установление факта и обстоятельств гибели в гражданско-правовом порядке, в том числе путем особого производства», – отрабатывает Бабин антииранскую версию в своем блоге.

Напомним, ранее стало известно, что США оказывают беспрецедентное давление на украинскую власть в вопросе крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном.