Кровавый Боинг №2: США окончательно превратили Киев в подручного по грязным делам

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

США оказывают беспрецедентное давление на украинскую власть в вопросе крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном.

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Мосийчука, США требуют от Украины давить на Иран и признать его виновным в катастрофе.

Примечательно, что вместе с этим с сайта посольства Украины в Иране исчезла информация о технической причине крушения самолета.

«Источники в ОП сообщают, что в течение всего дня руководство нашего государства находится в постоянном контакте с посольством США.

Сообщается о беспрецедентном давлении со стороны США на украинское правительство с требованием осуществления Украиной давления на Иран в контексте авиакатастрофы нашего самолета.

Именно под давлением США украинское посольство в Иране изменило свою позицию относительно причин авиакатастрофы», – отмечает Мосийчук.

Напомним, сегодня рано утром практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.