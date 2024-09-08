Фицо не отказался от позиции по Украине. Ему грозит новое покушение

Игорь Перминов.  
08.09.2024 22:48
  (Мск) , София
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Авторская колонка, Дзен, Политические убийства, Словакия


Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые огнестрельные ранения 15 мая. Одной из причин покушения называлась принципиальная позиция словацкого лидера по отказу от предоставления военной помощи Киевскому режиму.

Через 114 дней после покушения Фицо приехал в город, где его жизнь едва не оборвалась. Словацкие СМИ рассуждают, что это значило: символический жест, проявление личного мужества, или протокольная рабочая поездка?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые огнестрельные ранения 15 мая. Одной из причин покушения...

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Сам премьер заявил, что приехал в шахтерский городок Гандлова «не зализывать раны, и не ради тяжких воспоминаний». Он ознакомился, как обстоят дела на местных рудниках «Горна Нитра», перерезал ленточку у входа отремонтированного профучилища.

«Я не желаю мести. Я травмирован, но не покушением. Меня ранят действия оппозиции и риторика некоторых наших СМИ. Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории. Именно оппозиционные партии на площадях сознательно подстрекают толпу, что приводит к созданию атмосферы, когда у кого-то снова сдадут нервы».

В адрес стрелявшего в него местного пенсионера Юрая Цинтула, словацкий премьер заявил, что «давно простил его». Фицо не требует никаких компенсаций, не инициирует новых судебных разбирательств.

Однако интересны слова премьера, сказанные в интервью телекомпании ER ES TE VE:

«Я на 100% убежден, что на меня будет совершено еще одно покушение! Может случиться так, что кто-то нацелится, например, на собрание избирателей правительственных партий. Я этого боюсь…».

Очевидно, что напряжение в Словакии продолжает нарастать, и явно подогревается извне. Боссов ЕС сильно раздражает позиция Роберта Фицо и его соратников по отношению к России и вооруженному конфликту на Украине.

Отказ руководства страны от поставок оружия Киеву, следом за аналогичным решением Венгрии, буквально выводит из себя официальный Брюссель и руководство НАТО. Хотя, на самом деле, вооружения словацкого производства продолжают попадать в зону боевых действий. Наше издание писало об этом. Словацкое оружие поступает Украине через посреднические фирмы, а официальные лица в Братиславе заявляют, что «правительство не может контролировать, как поступают покупатели с боеприпасами после их покупки».

Однако сам факт отказа от поддержки режима Зеленского двумя европейскими державами – Венгрией и Словакией, существенно подтачивает милитаристский курс ЕС. Как следует из некоторых заявлений словацких политиков, кое-кто надеялся, что после перенесенного тяжелого ранения, премьер Фицо испугается и сменит свою позицию. Этим надеждам вероятно не суждено осуществиться.

Европейцам становится все более очевидно, что навязанный им антироссийский курс и поддержка украинской хунты, идет в разрез с истинными интересами народов этого региона.

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