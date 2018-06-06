06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Фигуранты “списка Бабченко” уже трупы

Так называемые списки журналистов, которых, по версии украинских спецслужб, собирались ликвидировать «российские агенты» – это состряпанный невпопад и на скорую руку перечень фамилий из базы пресс-служб.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал украинский журналист-расследователь Александр Дубинский

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По его словам, тех журналистов, которые значатся в списке, давно уже можно считать профессиональными трупами.

«Почитал список «подготовленных к убиению» журналистов. Понял, что российские киллеры узнают жертву никак иначе, как по дате рождения. А если серьезно – то этот список даже не писали. Просто скопировали список пресс-службы с днями рождения, перемешали. И получили очередное говно, которое нам пытаются скормить в виде «победы украинских спецслужб».

А фамилии… За исключением нескольких журналистов, непонятно каким образом упомянутых в говносписке – это набор маргиналов, неудачников, прислужников и просто чертей рогатых. Их и убивать-то не нужно. Как журналисты они все уже давно мертвы», – заявил Дубинский.