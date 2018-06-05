Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Провокации, Скандал, СМИ, Сюжет дня, Украина

Обнародован весь “расстрельный список” по делу Бабченко


В распоряжении киевской интернет-газеты “Страна” оказался список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук нанятых российскими спецслужбами киллеров.

Издание отмечает, что, учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), принято решение опубликовать список.

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Источник “Страны” в СБУ утверждает, что данные списки объявленный организатором Герман якобы передал своему “куратору Дмитрию” в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

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