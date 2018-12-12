Филарет в шаге от того, чтоб перегадить Порошенко всю «автокефалию»

12.12.2018, Москва

Срыв Объединительного собора из-за угроз главы киевских раскольников Филарета провести эту встречу “по-своему”будет означать полный провал для президента Украины Петра Порошенко.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ожидания «собора»: мы видим, что дважды заслуженный человек Михаил Денисенко, который в своё время получил Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов, сегодня дал понять, что с ним надо считаться. Поэтому вся эта история подвисла на тонкой ниточке, и совсем нет уверенности в том, что в ближайшую субботу этот собор состоится. Он может быть сорван, если не удастся как-то уломать Михаила Денисенко. Если не удастся, придётся откладывать, а это провал для президента Порошенко», – заявил эксперт.

«Я думаю, даже если это удастся, всё равно всем будет понятно, что это фейковая организация, за которой не стоит ничего, что можно было бы предоставить для мирового православия как появления как бы новой сестры, которая живёт по правилам канонического православия», – добавил Погребинский.