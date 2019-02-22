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22.02.2019, Миньковка, Владимир Гладков
 
Галичина, Донбасс, Украина
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Филаретовцы из Галичины насилуют детей Донбасса украинством

В занятых украинской армией городах Донбасса в рамках кампании по ассимиляции подрастающего поколения состоялись «праздники родного языка» – несмотря на то, что перепись еще украинских времен свидетельствовала о том, что русский язык является родным для большинства в регионе, школьникам прививали любовь к мове.

В школе села Миньковка на подступах к Донецку «урок родного языка» приводил прибывший из Тернопольской области филаретовский лже-священник Владимир Андрухов.

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«Военный священник поздравил школьников и учителей с праздником, а также прочитал стихотворение Тараса Шевченко «Свою Украину любите. Любите ее… во время лютое, в последнюю, тяжкую минуту за неё Господа молите»… На память о встрече он подарил календари с изображением исторических храмов Тернопольской области», – рапортует пресс-служба 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, под эгидой которой состоялся «праздник».

Отметим, что артиллерия является основной силой ВСУ, используемой властями Украины для истребления жителей Донбасса в рамках карательной операции по подавлению русского восстания в ЛДНР.

Напомним, в Киеве детей заставляют распевать песни «героической УПА», а экс-президент Украины Виктор Ющенко требует ассимилировать русскоязычную молодёжь.

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