Ющенко требует ассимилировать русскую молодёжь

30.12.2018, Новые Безрадичи, Владимир Гладков

Взрослое население территорий Донбасса, занятых украинской армией, перевоспитать уже невозможно – Киеву следует сосредоточить усилия на ассимиляции русской молодежи.

Об этом в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда мы говорим про национализм, и в Украине в том числе, мы говорим про политическую нацию. То есть нацию, которая ставит целью, чтобы россиянин, который живет на Украине, сказал: «Я украинец, но российского происхождения», или «Я грек, но украинец», или «Я еврей, но украинец», и так далее. Разговор идёт про политическую нацию, как сделать, чтобы мы стали цельными.

Сейчас национализм – это тема про политическую борьбу и свободу, а не только вопрос крови, как это было раньше», – отметил он.

Ющенко признал, что лепить украинскую нацию из взрослых русских Донбасса уже не получится – нужна неокрепшая молодежь, которой можно промыть мозги идеями самостийничества и русофобии.

«Вот представим себе, что в Донбассе живёт такой, как я. Он родился под Донецком, пошёл в российский детсад, потом закончил российскую школу и русскоязычный университет, потом 40 лет проработал, и ушёл на пенсию. Какой у меня мотив этого человека заставлять говорить на украинском языке? Я прихожу к тому, что у меня нет мотива.

Это поколение, которое, пускай оно долго живёт, но изменений оно не принесёт. Бороться нужно не за него. Его нужно уважать, не надо унижать. Он другим не будет, и не надо ломать это через колено. Наполовину он свою жизнь уже прожил. Хотя, конечно, что-то там ещё можно добавить.

Но вот побороться за внука – это моя задача. За внука того моего ровесника, который не знает украинского языка, хотя прожил в Украине 65 лет», – добавил экс-президент.

Напомним, ранее Ющенко заявлял, что русское население нынешнего Юго-Востока Украины – не коренное, а завезенное вместо уничтоженных или ссыльных противников Российской империи.