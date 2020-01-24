Философ-майданщик: «Мы прокляты, Украину спасут только колдуны»

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев преследуют политические и экономические неудачи якобы из-за плохой кармы и эзотерических проблем, которые крайне пугают международных лидеров, не желающих иметь никаких дел с «проклятой из глубины веков» Украиной.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте считать. Поехал президент [Зеленский] во Францию – там сгорел Нотр-Дам. Поехал к Меркель – её затрясло и до сих пор трясёт так, что у неё второго срока нет. В общем, с ней всё было понятно, но затрясло её в момент его визита. Поговорил с Трампом – случился импичмент. Поехал в Оман – умер султан. Сбили наш самолёт – люди вышли на улицы. И теперь скажите, как в такой ситуации нас любить?

Если бы я верил в мистику, то сказал бы, что наш президент если не чёрт, то что-то такое мистическое у него есть. Потому что это уже даже не случайные совпадения. А люди там среди политиков во многом суеверные. Я думаю, Трампа от одного слова «Украина» уже типает. Думаю, что так же поступают и остальные политические лидеры.

Поэтому вот вам простой вопрос – как в такой ситуации быть? Мы изотерически, фундаментальное нелюбимы, против нас судьба играет, как нас можно простить, если над нами воронка уничтожения, Инферно? Свяжись с нами, и тебя затянет в воронку Инферно, вы про какую любовь вообще говорите?

Вы пригласите каких-то людей которые работают с этими тонкими энергиями. Может, нас прокляли из глубины веков, вы разберитесь. Может, вам консилиум эзотериков собрать и сказать, что не так с кармой страны.

Я же говорю сейчас не юмористические вещи, это серьёзно. Потому что там, среди политиков и бизнесменов, много суеверных людей.

Я, конечно, прикалываюсь насчёт карм, я никакой не эзотерик. Но я на полном серьёзе рассматриваю ситуацию эзотерического анализа нашей политики. Потому что с таким эзотерическим бэкграундом мы не то что инвестиции не получим, мы всех друзей растеряем», – отметил философ.

Также, по его мнению, если так продолжится и дальше, то Украина окажется полностью изолированной, поэтому Киев должен привлечь к разрешению этой проблемы колдунов и эзотериков всего мира.

«Если мы и дальше будем ездить по миру, и будут случаться несчастья, то нашего президента перестанут приглашать вообще. Вдумайтесь в то, что я говорю, это не шутки. С нашей политикой на эзотерическом уровне что-то не так. Называйте это как угодно, принимайте любые меры, приглашайте сюда зарубежных консультантов, может из Афона пригласите, может, какие-то религиозные обряды надо провести. Но что-то не так.

Возможно, у это место, где стоит Офис президента, проклято, его надо перенести в другое место. Я не знаю, что не так. Но мы же плодим чертей, это приводит к реальным проблемам во всём мире, причём непонятного судьбоносного свойства», – резюмировал Дацюк.

Ранее подобные мысли в интервью киевскому интернет-таблоиду «Обозреватель» высказывал некий Максим Гордеев, представленный как экстрасенс-медиум.

«Наша страна в каком-то смысле проклята. И это проклятие мы сделали себе сами», – заявил Гордеев.

По его словам, «наша страна полетела к чертовой матери» после решения князя Владимира крестить Русь.

«Когда у нас были языческие боги, наша страна была самой великой на Руси. В данный момент именно Украина должна была владеть всеми территориями, на которых сегодня находится Россия. Мы должны были быть сильнейшей нацией в мире», – сокрушается медиум.