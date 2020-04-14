14.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Философ-майданщик: Украину ждет мрачное будущее




Украину ждёт мрачное будущее, потому что, несмотря на мировой кризис и пандемию коронавирусной инфекции, западные «партнёры» продолжают выставлять Киеву кабальные требования.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу попыток сохранить страну целостной и эффективной в экономическом плане, и мои прогнозы мрачные. Потому что мы не перешли к инсценированию, не вышли на стратегирование, не поставили вопрос о развитии. Мы продолжаем находиться в ситуации внешнего управления, которое продолжает развиваться в логике докризисного мира», – сказалДацюк.

Он подчеркнул, что киевская власть по указке Запада до сих пор продолжает принимать антигосударственные законы.

«Мы ведь отрабатываем то, что нам предъявили до этого. То есть мы продолжаем принимать так называемый закон о банках, который неправильно называется «антиколомойским», потому что придуман для того, чтобы сокрыть всё то, что делала Гонтарева на посту Нацбанка и развязать руки Нацбанку, чтобы он был вообще неподсудным.

Мы продолжает открывать дикий рынок земли. Обычно хитрецы, которые вводят этот закон, спрашивают: «Ты за рынок или нет?» Но это изначально манипулятивный закон, потому что нет людей, которые против рынка. Вопрос – за какой рынок? Более продвинутый рынок – это рынок прав, и это принципиально другое.

То есть мы работаем в докризисной повестке. Для нас ничего не поменялось. Мы по-прежнему думаем, что в той логике, докризисной, мы сможем пропетлять. Нет, это большое заблуждение, самообман», – резюмировал Дацюк.

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