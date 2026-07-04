«Фламинго» стали лететь по Волге и Каме – придётся ставить радары

Поскольку украинскую ракету «Фламинго» легко сбить, противник начал запускать их по руслам рек.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С января по март было 4 атаки, в которых использовалось 16 ракет «Фламинго». Из них до цели долетело 2, одна просто упала, то есть 3 пролетело через противоракетную оборону, а 13-то были сбиты. То есть, это совсем плохо.

В мае 7 насчитывается успешных пролетов. А почему долетели? С самого начала говорили, что, судя по всему, у «Фламинго» нет самой сложной функции крылатых ракет – возможности маневрирования, системы огибания препятствий.

А американцы не могут передать свои крылатые ракеты украинцам. Потому что вот эта система огибания – это секрет, с которым только американские офицеры могут оперировать, с этими картами. А если американские офицеры – то все, это значит, они уже воюют. И, соответственно, отсюда и передать нельзя», – сказал Ширяев.