«Фламинго» стали лететь по Волге и Каме – придётся ставить радары
Поскольку украинскую ракету «Фламинго» легко сбить, противник начал запускать их по руслам рек.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С января по март было 4 атаки, в которых использовалось 16 ракет «Фламинго». Из них до цели долетело 2, одна просто упала, то есть 3 пролетело через противоракетную оборону, а 13-то были сбиты. То есть, это совсем плохо.
В мае 7 насчитывается успешных пролетов. А почему долетели? С самого начала говорили, что, судя по всему, у «Фламинго» нет самой сложной функции крылатых ракет – возможности маневрирования, системы огибания препятствий.
А американцы не могут передать свои крылатые ракеты украинцам. Потому что вот эта система огибания – это секрет, с которым только американские офицеры могут оперировать, с этими картами. А если американские офицеры – то все, это значит, они уже воюют. И, соответственно, отсюда и передать нельзя», – сказал Ширяев.
«Когда «Фламинго» появилась, все сразу обратили на это внимание, сделали предположение, что, видимо, у нее и нет этой системы огибания местности. Она просто летит на высоте метров сто – точно никуда не врежется. Но из-за этого ее легче сбить. Поэтому ее и сбивают так часто.
И вот они стали лететь по руслу рек Волга, Кама и Волжско-Камскому каскаду ГЭС. То есть, над зеркальной гладью воды, там, где нет ничего вообще, не боясь никаких столкновений.
Вот так меняется тактика в связи с тем, что у тебя нет современных технологий. Ты можешь выйти из положения за счет использования особенностей рельефа.
Теперь надо возле рек ставить специальные радиолокаторы, которые будут за этим следить», – подытожил он.
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