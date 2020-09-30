Фокин лишь озвучил то, что подписали Порошенко с Турчиновым в 2014 году – Кузьмин

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада еще в сентябре 2014 года приняла закон об амнистии во исполнение Минских соглашений, но политические мошенники и аферисты тогдашнего правительства уничтожили этот документ.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие претензии предъявляли Фокину (в ходе унизительного допроса, которому подвергся престарелый переговорщик в Верховной раде – ред.)? Ему предъявили претензию в том, что он, Витольд Фокин, призывал принять закон об амнистии. При этом никто даже не попытался прочесть в Минских соглашениях о том, что это является одним из условий мира на Донбассе, и Фокин ведь не придумал ничего нового, он процитировал Минские соглашения.

Но, кроме того, нам известно, что вопрос амнистии уже был решен давным-давно. В 2014 году, в сентябре месяце, парламент уже проголосовал закон об амнистии во исполнение Минских соглашений.

К сожалению, этот закон политические мошенники и аферисты спрятали от украинского народа, информацию о прохождении этого Закона удалили с сайта Верховной рады, и мы знаем, что этот закон, проголосованный большинством парламента, был уничтожен. По данному факту я обратился с заявлением о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к этому преступлению.

По решению суда по данному факту возбужденно уголовное дело, и я надеюсь, что следствие разберется, кто же сорвал Минские соглашения. Но пока следствие разберётся, нам уже понятно, что именно с этого момента Украина начала срывать Минские соглашения.

Начало неисполнения Минских соглашений было положено спикером парламента Турчиновым, который цинично растоптал волеизъявление украинского народа – проголосованный парламентом закон об амнистии», – заявил Кузьмин.